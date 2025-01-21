Lampă pentru oglinda din baie Adore
Includeți în baie această lampă Adore pentru oglindă, cu ambianță albă, de la Philips Hue și experimentați rețete de lumină care vă ajută să vă înviorați, să vă concentrați, să citiți și să vă relaxați. Folosiți întrerupătorul cu variator și creați cu ușurință lumina potrivită pentru toate momentele.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- Întrerupător cu variator inclus
- LED integrat
- Crom
- Control inteligent cu Hue Bridge*
IP44, adecvat perfect pentru baia dvs.
Această lampă Philips pentru baie este concepută special pentru medii umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris de două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru baie este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în baie.
Citește
Folosește timpul petrecut în baie pentru a citi revista preferată. Alege lumina albă potrivită pentru o lectură perfectă.
Înviorează-te
Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru o nouă zi cu lumina naturală albă rece, care îți stimulează trupul și mintea. Este perfectă pentru acele momente în care ai nevoie de un plus de energie pentru dușul de dimineață.
Relaxează-te
Savurează o baie în cadă și relaxează-te cu lumina albă plăcută. Lumina albă relaxantă te va ajuta să te destinzi seara și să dormi mai bine noaptea.
Control facil și wireless cu ajutorul variatorului
Cu variatorul wireless Philips Hue gata de utilizare, poți să crești sau să reduci intensitatea luminilor fără o instalație cu cabluri.
Concentrează-te
Orele înaintate ale dimineții necesită precizie și concentrare. Cu lumina albă puternică reglată fin poți să îți desfășori ușor ritualurile de dimineață, indiferent că este vorba de retușarea machiajului sau de îngrijirea atentă a bărbii.
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Crom
Material
Sintetic