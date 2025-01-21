Spot luminos încastrat Milliskin
Cu spotul din gama Philips Hue cu ambianță albă inclus în sistemul tău Philips Hue, te poți bucura de lumină albă naturală, care te ajută să te trezești, te umple de energie, te ajută să te concentrezi, să citești și să te relaxezi. Un spot de calitate înaltă, proiectat să dureze și cu atenție la detalii
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- Compatibilitate Hue Bridge
- Întrerupător cu variator inclus
- GU10
- Alb
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Lumină intensă
Lampă de înaltă calitate cu o putere luminoasă ridicată, care furnizează suficientă lumină albă pentru orice moment sau activitate.
Control simplu și wireless cu întrerupătorul cu variator (inclus)
Întrerupătorul cu variator alimentat de baterii pentru Philips Hue, poți controla ușor lumina lămpilor albe de ambianță. Alege unul dintre cele 4 scenarii de lumină prin simpla apăsare a butonului de aprindere, modifică intensitatea luminii și bucură-te de ușurința de utilizare. Variatorul poate fi amplasat oriunde în suportul său de andocare mic și elegant și nu are nevoie de cabluri. Folosește-l ca telecomandă sau ca întrerupător de perete și bucură-te de rețeta ideală de lumină pentru fiecare moment al zilei. Poți să adaugi până la 10 lămpi Hue la un întrerupător cu variator.
Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețetele de lumină
Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment din zi și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii.
Trezește-te și mergi la culcare în mod natural
Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue bridge.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, poți să controlezi luminile de la distanță oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Sintetic