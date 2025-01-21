Spot luminos încastrat Milliskin

Control simplu și wireless cu întrerupătorul cu variator (inclus)

Întrerupătorul cu variator alimentat de baterii pentru Philips Hue, poți controla ușor lumina lămpilor albe de ambianță. Alege unul dintre cele 4 scenarii de lumină prin simpla apăsare a butonului de aprindere, modifică intensitatea luminii și bucură-te de ușurința de utilizare. Variatorul poate fi amplasat oriunde în suportul său de andocare mic și elegant și nu are nevoie de cabluri. Folosește-l ca telecomandă sau ca întrerupător de perete și bucură-te de rețeta ideală de lumină pentru fiecare moment al zilei. Poți să adaugi până la 10 lămpi Hue la un întrerupător cu variator.