Spot luminos încastrat Milliskin
Cu spotul din gama Philips Hue cu ambianță albă inclus în sistemul tău Philips Hue, te poți bucura de lumină albă naturală, care te ajută să te trezești, te umple de energie, te ajută să te concentrezi, să citești și să te relaxezi. Un spot de calitate înaltă, proiectat să dureze și cu atenție la detalii
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- Compatibilitate Hue Bridge
- Întrerupător cu variator inclus
- GU10
- Aluminiu
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Trezește-te și mergi la culcare în mod natural
Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor.
Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment din zi și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, puteți să controlați luminile de la distanță, oriunde vă aflați. Verificați dacă nu ați uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprindeți-le dacă lucrați până târziu.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Aluminiu
Material
Sintetic