Iluminare în formă de bandă perfect uniformă, difuză

Banda luminoasă pentru exterior Philips Hue are un înveliș special care distribuie or dispersează lumina albă sau colorată emisă. Nu este nevoie să ascundeți banda luminoasă, indiferent dacă o utilizați pentru iluminare directă sau indirectă – nu se vede altceva decât lumină pură.