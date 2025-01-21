Aceste lumini pentru instalare sub dulap sunt perfecte pentru bucătării sau pentru orice spațiu cu dulapuri și rafturi. Combină iluminatul funcțional cu cel ambiental pentru a lumina orice moment. Gătește în tonuri vii de lumină naturală, ia masa în tonuri calde și delicate, apoi socializează într-o lumină colorată cu gradient, care creează efecte vibrante de perdea luminoasă. Lumina naturală cu spectru complet oferă spațiului fiecare nuanță de lumină albă, în timp ce Chromasync asigură o potrivire precisă a culorilor între toate luminile, pentru un aspect perfect. Ușor de instalat pe cont propriu, această lampă premium din aluminiu vopsit se montează sub dulapuri sau rafturi și se conectează la priza existentă. Începe cu un pachet de 2 bare liniare cu gradient și extinde-le conectând maximum cinci lumini, pe o distanță de până la 3 metri. Controlează luminile așa cum vrei, cu aplicația, vocea sau comenzile inteligente. Deblochează automatizări și caracteristici mai avansate cu Hue Bridge.