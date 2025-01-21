Bară liniară cu gradient Philips Hue, 2 buc.
Aceste lumini pentru instalare sub dulap sunt perfecte pentru bucătării sau pentru orice spațiu cu dulapuri și rafturi. Combină iluminatul funcțional cu cel ambiental pentru a lumina orice moment. Gătește în tonuri vii de lumină naturală, ia masa în tonuri calde și delicate, apoi socializează într-o lumină colorată cu gradient, care creează efecte vibrante de perdea luminoasă. Lumina naturală cu spectru complet oferă spațiului fiecare nuanță de lumină albă, în timp ce Chromasync asigură o potrivire precisă a culorilor între toate luminile, pentru un aspect perfect. Ușor de instalat pe cont propriu, această lampă premium din aluminiu vopsit se montează sub dulapuri sau rafturi și se conectează la priza existentă. Începe cu un pachet de 2 bare liniare cu gradient și extinde-le conectând maximum cinci lumini, pe o distanță de până la 3 metri. Controlează luminile așa cum vrei, cu aplicația, vocea sau comenzile inteligente. Deblochează automatizări și caracteristici mai avansate cu Hue Bridge.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină naturală cu spectru complet (1000-20000K)
- Perdea luminoasă cu gradient
- Potrivire precisă a culorilor Chromasync™
- Pentru bricolaj
- Control și personalizare cu aplicația Hue
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da