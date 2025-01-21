Lumină uniformă impecabilă, cu un aspect elegant, într-un design pătrat, suplu și ultra-subțire de 30 × 30 cm, care completează aproape orice interior. Bucură-te de milioane de culori, lumină albă, de la cald la alb rece, dimare ultra-scăzută până la doar 0,2% și tehnologia Chromasync pentru culori perfect sincronizate pe mai multe lumini Hue, creând atmosfera perfectă pe tot parcursul zilei. LED-urile dispuse special oferă o lumină uniformă impecabilă pe întreaga suprafață a panoului, iar designul cu montare aparentă permite o instalare rapidă, fără a fi necesară decuparea tavanului. Controlează luminile cu aplicația Hue, întrerupătoare inteligente sau comenzi vocale. Deblochează și mai multe funcții inteligente de iluminat cu un Hue Bridge, inclusiv control de la distanță, automatizări și simularea prezenței.