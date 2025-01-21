Amplifică iluminatul funcțional și ambiental care să-ți lumineze fiecare moment din bucătărie sau din orice spațiu din casă. Extensie pentru configurația de bare liniare în gradient. Conectează o serie de bare liniare cu gradient pe o lungime de până la 3 metri, cu maximum cinci lumini. Adu lumina colorată și albă cu gradient în fiecare colț al bucătăriei sau în spațiile în care ai dulapuri sau rafturi. Lumina naturală cu spectru complet oferă spațiului fiecare nuanță de lumină albă, în timp ce Chromasync asigură o potrivire precisă a culorilor între toate luminile, pentru un aspect perfect. Controlează luminile așa cum vrei, cu aplicația, vocea sau comenzile inteligente. Deblochează automatizări și caracteristici mai avansate cu Hue Bridge.