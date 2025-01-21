Amplifică iluminatul funcțional și cu ambianță color, care să-ți lumineze blatul din bucătărie sau zonele de sub dulapurile din întreaga casă. Extinde configurația de spoturi cu lumină indirectă conectând la priză încă trei lumini cu ajutorul casetei luminoase incluse. Acum, niciun colț din bucătăria ta nu se mai află în întuneric! Lumina naturală cu spectru complet oferă spațiului fiecare nuanță de lumină albă, în timp ce Chromasync asigură o potrivire precisă a culorilor între toate luminile, pentru un aspect perfect. Controlează luminile așa cum vrei, cu aplicația Hue, vocea sau comenzile inteligente. Deblochează automatizări și caracteristici mai avansate cu Hue Bridge.