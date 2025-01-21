*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază: 2 becuri inteligente E27 (1100) + buton inteligent
Adăugați culoare ambientală oricărei încăperi cu kitul de bază pentru ambianță albă și color Philips Hue, E27. Conectați-l la consola Hue Bridge inclusă pentru a profita de o listă nelimitată de caracteristici. Controlați prin intermediul aplicației, al vocii sau al butonului Smart inclus.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Până la 1055 de lumeni*
- Lumină albă și colorată
- Consolă Hue Bridge inclusă
- Buton inteligent inclus
Controlați luminile cu un singur click
Un singur click vă controlează luminile inteligente - nu este nevoie de smartphone. Folosiți o singură apăsare pentru a aprinde și stinge luminile sau țineți apăsat butonul pentru a le reduce și crește intensitatea luminoasă. Fiind configurat deja pentru a face exact ceea ce aveți nevoie, butonul Philips Hue Smart este pregătit de utilizare oriunde aveți nevoie de el.
Montare flexibilă, wireless
Prin tehnologia wireless, butonul Philips Hue Smart se instalează în câteva secunde oriunde în casa dumneavoastră. Înlocuiți un întrerupător de lumină existent cu placa de montare inclusă sau folosiți mini-suportul pentru a-l așeza pe orice suprafață. Dacă preferați să îl mențineți portabil, nicio problemă: butonul Smart este magnetic, astfel încât să îl puteți așeza pe orice suprafață magnetică, cum ar fi frigiderul.
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Joacă-te cu luminile colorate inteligente
Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16 milioane de culori, vă puteți transforma locuința în locul perfect pentru petreceri, puteți aduce basmele la viață și multe altele. Folosiți scenariile de lumină colorate, prestabilite, pentru a evoca senzația verii oricând doriți sau folosiți propria fotografie pentru a retrăi amintiri speciale.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
60x110