Montare flexibilă, wireless

Prin tehnologia wireless, butonul Philips Hue Smart se instalează în câteva secunde oriunde în casa dumneavoastră. Înlocuiți un întrerupător de lumină existent cu placa de montare inclusă sau folosiți mini-suportul pentru a-l așeza pe orice suprafață. Dacă preferați să îl mențineți portabil, nicio problemă: butonul Smart este magnetic, astfel încât să îl puteți așeza pe orice suprafață magnetică, cum ar fi frigiderul.