*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază: 3 spoturi luminoase inteligente GU10
Adăugați culoare ambientală oricărei încăperi cu kitul de bază pentru ambianță albă și color Philips Hue. Acest kit include 3 becuri inteligente colorate și o consolă Hue Bridge, care asigură control deplin asupra luminilor, acces în aplicația Hue și caracteristici nelimitate.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Lumină albă și colorată
- Control inteligent
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Consolă Hue Bridge inclusă
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x58