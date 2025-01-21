Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus

Cu ajutorul întrerupătorului cu variator alimentat de baterie, puteți controla simultan până la 10 lumini inteligente. Întrerupătorul, care poate fi detașat de pe suportul de perete și folosit ca o telecomandă, vă permite să reduceți sau să măriți intensitatea luminilor sau să treceți prin patru rețete de lumină prestabilite