*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază E27
Adaugă culoare ambientală oricărei încăperi cu kitul de bază pentru lumină ambientală albă și colorată Philips Hue. Acest kit include trei becuri colorate inteligente E27, consola Hue Bridge și întrerupătorul cu variator. Preia controlul asupra luminilor și descoperă caracteristici inteligente nelimitate.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- 3 becuri E27
- Lumină albă și colorată
- Întrerupător cu variator inclus
- Consolă Hue Bridge inclusă
Joacă-te cu luminile colorate inteligente
Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16 milioane de culori, vă puteți transforma locuința în locul perfect pentru petreceri, puteți aduce basmele la viață și multe altele. Folosiți scenariile de lumină colorate, prestabilite, pentru a evoca senzația verii oricând doriți sau folosiți propria fotografie pentru a retrăi amintiri speciale.
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus
Cu ajutorul întrerupătorului cu variator alimentat de baterie, puteți controla simultan până la 10 lumini inteligente. Întrerupătorul, care poate fi detașat de pe suportul de perete și folosit ca o telecomandă, vă permite să reduceți sau să măriți intensitatea luminilor sau să treceți prin patru rețete de lumină prestabilite
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge
Hue Bridge este o componentă esențială a uni sistem personal de iluminat inteligent Philips Hue. Aceasta reprezintă creierul operațiunii, comunicând atât cu becurile tale inteligente, cât și cu aplicația Hue, pentru a asigura funcționarea optimă a tuturor elementelor. De asemenea, aceasta permite caracteristici inteligente de automatizare a locuinței, precum setarea programelor și a temporizatoarelor.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110