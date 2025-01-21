O lumină inteligentă cu adevărat portabilă

Lampa de masă portabilă Go se potrivește cu adevărat oriunde doriți, datorită bateriei reîncărcabile. Luați această lampă cu dvs. oriunde aveți nevoie de lumină colorată, cum ar fi în interior pentru a citi sau în exterior pentru a vă lumina următorul grătar în aer liber. Obțineți până la 48 de ore de lumină cu o singură încărcare - apoi duceți-o înapoi în interior pentru a se încărca pe baza de încărcare inclusă.