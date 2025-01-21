Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Lumini pe cablu Festavia

Lumini pe cablu Festavia

Cu 250 de mini LED-uri inteligente de-a lungul unui cablu de 20 de metri, luminile String Festavia sunt decorul perfect pentru interior și exterior. Creați o variație de culoare de-a lungul întregului șir sau utilizați o singură culoare pentru a crea un aspect mai tradițional.

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Caracteristici principale ale produsului

  • 250 de LED-uri colorate Smart
  • Cablu de 20 de metri
  • Cablu Black
  • Include sursă de alimentare
  • Doar pentru utilizare în interior
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Stiluri de cabluri cu lumini speciale

Stiluri de cabluri cu lumini speciale

După ce ați pregătit scena, faceți-o unică! Folosiți stilul Liniar pentru un gradient de culoare pe o singură linie, Dispersat pentru un aranjament aleatoriu de culori sau În oglindă pentru a oglindi culorile din mijlocul șirului.

Flexibile și festive

Flexibile și festive

În jurul bradului de Crăciun, țesute în ghirlande sau de-a lungul scărilor - oriunde folosiți Festavia, datorită flexibilității, puteți să decorați ușor exact așa cum doriți.

Controlați lumina așa cum doriți

Folosiți aplicația Hue, vocea sau accesoriile inteligente pentru a controla luminile pe cablu.

Personalizați cu aplicația Hue

Personalizați cu aplicația Hue

Configurați în aplicația Hue pentru a obține controlul instantaneu asupra luminilor pe cablu - împreună cu toate celelalte lumini! Cu aplicația Hue, puteți, de asemenea, să setați automatizări și multe altele.

Adăugare accesorii

Adăugare accesorii

Obțineți puțin mai mult confort de la lumini cu accesorii ușor de utilizat, cum ar fi un Hue Dimmer switch sau un Hue Smart button.

Eliberați-vă mâinile cu ajutorul vocii

Eliberați-vă mâinile cu ajutorul vocii

Controlați cu comenzi vocale prin asocierea cu asistenți pentru locuințe inteligente, cum ar fi Amazon Alexa, Siri și Google Assistant.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    Sintetic

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

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