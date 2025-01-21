Lumini pe cablu Festavia
Cu 250 de mini LED-uri inteligente de-a lungul unui cablu de 20 de metri, luminile String Festavia sunt decorul perfect pentru interior și exterior. Creați o variație de culoare de-a lungul întregului șir sau utilizați o singură culoare pentru a crea un aspect mai tradițional.
Caracteristici principale ale produsului
- 250 de LED-uri colorate Smart
- Cablu de 20 de metri
- Cablu Black
- Include sursă de alimentare
- Doar pentru utilizare în interior
Stiluri de cabluri cu lumini speciale
După ce ați pregătit scena, faceți-o unică! Folosiți stilul Liniar pentru un gradient de culoare pe o singură linie, Dispersat pentru un aranjament aleatoriu de culori sau În oglindă pentru a oglindi culorile din mijlocul șirului.
Flexibile și festive
În jurul bradului de Crăciun, țesute în ghirlande sau de-a lungul scărilor - oriunde folosiți Festavia, datorită flexibilității, puteți să decorați ușor exact așa cum doriți.
Controlați lumina așa cum doriți
Folosiți aplicația Hue, vocea sau accesoriile inteligente pentru a controla luminile pe cablu.
Personalizați cu aplicația Hue
Configurați în aplicația Hue pentru a obține controlul instantaneu asupra luminilor pe cablu - împreună cu toate celelalte lumini! Cu aplicația Hue, puteți, de asemenea, să setați automatizări și multe altele.
Adăugare accesorii
Obțineți puțin mai mult confort de la lumini cu accesorii ușor de utilizat, cum ar fi un Hue Dimmer switch sau un Hue Smart button.
Eliberați-vă mâinile cu ajutorul vocii
Controlați cu comenzi vocale prin asocierea cu asistenți pentru locuințe inteligente, cum ar fi Amazon Alexa, Siri și Google Assistant.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Sintetic