*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet dublu E27
Colorează-ți locuința cu două becuri colorate inteligente E27. Cu o mare varietate de culori, nuanțe și posibilități, este pata de culoare perfectă pentru orice ocazie. Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de controlul complet și caracteristicile iluminatului inteligent.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- 2 becuri E27
- Lumină albă și colorată
- Cu reglarea intensității luminoase
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Joacă-te cu luminile colorate inteligente
Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16 milioane de culori, vă puteți transforma locuința în locul perfect pentru petreceri, puteți aduce basmele la viață și multe altele. Folosiți scenariile de lumină colorate, prestabilite, pentru a evoca senzația verii oricând doriți sau folosiți propria fotografie pentru a retrăi amintiri speciale.
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent
Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge pentru a beneficia de controlul inteligent complet și de toate caracteristicile. Controlează-ți luminile cu ajutorul aplicației Philips Hue, setează temporizatoare, programe, adaugă sau elimină lumini și multe altele. *Hue Bridge se vinde separat
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110