Pachet Lightstrip Plus 2 M + 1 M

Flexibilitate desăvârșită: conturează, îndoaie și extinde

Lightstrip Plus de la Philips Hue este cea mai flexibilă sursă de lumină imaginabilă. Poți da aproape orice formă benzii și poți utiliza banda adezivă de pe spatele acesteia pentru a o atașa pe orice suprafață solidă. Dacă este nevoie, poți tăia banda Lightstrip Plus de la Philips Hue la orice dimensiune, în locurile marcate cu simbolul foarfecei. Integrează Lightstrip Plus de la Philips Hue în obiectele de mobilier, în bolți, sub dulapurile din bucătărie sau evidențiază detaliile arhitecturale cu ajutorul luminii delicate, indirecte. Lightstrip Plus de la Philips Hue este cea mai adaptabilă și robustă sursă de lumină, care va da viață camerei tale.