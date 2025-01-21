*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet Lightstrip Plus 2 M + 1 M
Adaugă LightStrip Plus la sistemul tău Philips Hue și creează o experiență captivantă sub baruri sau dulapuri și în spatele sistemelor de divertisment. Lightstrip Plus oferă posibilitatea de a îndoi, tăia și extinde în funcție de aplicația dorită.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- Bandă luminoasă 1 x 2 M + 1 x 1 M
- 1 x unitate de alimentare electrică
- 1 x conector pentru colțuri inclus
- Lumină albă și colorată
Flexibilitate desăvârșită: conturează, îndoaie și extinde
Lightstrip Plus de la Philips Hue este cea mai flexibilă sursă de lumină imaginabilă. Poți da aproape orice formă benzii și poți utiliza banda adezivă de pe spatele acesteia pentru a o atașa pe orice suprafață solidă. Dacă este nevoie, poți tăia banda Lightstrip Plus de la Philips Hue la orice dimensiune, în locurile marcate cu simbolul foarfecei. Integrează Lightstrip Plus de la Philips Hue în obiectele de mobilier, în bolți, sub dulapurile din bucătărie sau evidențiază detaliile arhitecturale cu ajutorul luminii delicate, indirecte. Lightstrip Plus de la Philips Hue este cea mai adaptabilă și robustă sursă de lumină, care va da viață camerei tale.
Extensibilă până la 10 metri
Extinde Lightstrip Plus de la Philips Hue până la 10 metri prin adăugarea extensiilor de 1 metru*, pentru a acoperi suprafețe mai mari și a face posibile numeroase alte aplicații. De la un iluminat indirect strălucitor la un iluminat ambiental delicat pe holuri sau scări, orice este posibil. Lightstrip Plus de la Philips Hue îți oferă consistență deplină a culorilor, de la prima până la ultima extensie. *Extinderea este posibilă numai cu versiunea compatibilă Bluetooth.
Flux luminos ridicat: 1600 de lumeni
Cu o putere mare de iluminare, de 1600 de lumeni, și o putere de acoperire pe întreaga lungime, Lightstrip Plus Hue oferă suficientă lumină, care poate fi utilizată atât în scopuri decorative, cât și cu rol funcțional.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.
Fii creativ cu 16 milioane de culori
Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori pentru a schimba instantaneu aspectul și atmosfera camerei. Setează scenele fără efort cu o simplă atingere a unui buton. Folosește o fotografie preferată și retrăiește acel moment special cu o explozie de lumină. Salvează-ți setările de iluminat preferate și amintește-ți de ele oricând dorești, printr-o singură atingere.
Sincronizați luminile cu muzica și filmele
Extindeți experiența din fața televizorului în toata camera sau sincronizați lumina cu muzica preferată și vedeți cum reacționează lumina la ritmul muzicii. Descărcați aplicațiile terțe și descoperiți lucrurile extraordinare pe care le puteți realiza cu Philips Hue.
Luminează-ți jocurile
Du experiența ta de joc la următorul nivel. Descarcă aplicațiile terțe și descoperă lucrurile extraordinare pe care le poți realiza cu Philips Hue.
Trezește-te și mergi la culcare în mod natural
Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor.
Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment din zi și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii.
Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețetele de lumină
Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, puteți să controlați luminile de la distanță, oriunde vă aflați. Verificați dacă nu ați uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprindeți-le dacă lucrați până târziu.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Philips Hue poate face să pară că sunteți acasă atunci când sunteți plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programați luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungeți acasă. Puteți chiar programa ca unele camere să fie luminate la ore diferite. Și, desigur, puteți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu vă mai face griji că ați uitat vreo lumină aprinsă.
Reglare fără instalare
Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician sau de instalație
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Multicolor
Culoare (culori)
multi
Material
silicon