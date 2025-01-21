Spoturi luminoase versatile care aduc lumina perfectă pe blatul din bucătărie sau sub orice dulap din casă. Lumina naturală cu spectru complet oferă o gamă largă de tonuri de lumină albă, de la alb strălucitor și rece, pentru gătit, până la tonuri calde și delicate, pentru a lua cina. Alege oricare dintre cele 16 milioane de culori pentru a transforma dulapurile într-un element decorativ sau pentru a crea o atmosferă vibrantă pentru socializare. Tehnologia Chromasync asigură o potrivire precisă a culorilor între toate luminile. Aceste spoturi luminoase ușor de instalat pe cont propriu se montează ușor sub dulapuri sau rafturi și se conectează la priza existentă. Începe cu un pachet de 3 spoturi luminoase, apoi mai conectează la priză încă trei lumini cu ajutorul casetei luminoase incluse. Controlează luminile așa cum vrei, cu aplicația Hue, vocea sau comenzile inteligente. Deblochează automatizări și caracteristici mai avansate cu Hue Bridge.