*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază E27
Îmbunătățește-ți experiența iluminatului cu un kit de bază Philips Hue White E27. Conectează-ți becurile cu lumină albă caldă la consola Hue Bridge inclusă pentru a beneficia de caracteristici precum intensitate luminoasă reglabilă, rutine și alarme wireless.
Caracteristici principale ale produsului
- White
- 3 becuri E27
- Lumină albă caldă
- Întrerupător cu variator inclus
- Consolă Hue Bridge inclusă
Lăsați impresia că sunteți acasă cu luminile inteligente
Utilizați aplicația Philips Hue pentru a stabili programe de iluminare atunci când sunteți plecat. Luminile dvs. inteligente se vor aprinde la orele selectate și, uneori, cu câteva minute mai devreme sau mai târziu, pentru a mima cu adevărat prezența dvs. în casă.
Veniți acasă într-o locuință plină de lumină
Setați aplicația Philips Hue să recunoască atunci când vă apropiați de casă. Înainte să coborâți din mașină sau să intrați pe alee, luminile inteligente selectate se aprind automat.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Reglează intensitatea luminilor tale inteligente
Întrerupătorul cu variator Philips Hue îți permite să reduci intensitatea sau să intensifici luminile prin control wireless.
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge
Hue Bridge este o componentă esențială a uni sistem personal de iluminat inteligent Philips Hue. Aceasta reprezintă creierul operațiunii, comunicând atât cu becurile tale inteligente, cât și cu aplicația Hue, pentru a asigura funcționarea optimă a tuturor elementelor. De asemenea, aceasta permite caracteristici inteligente de automatizare a locuinței, precum setarea programelor și a temporizatoarelor.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110