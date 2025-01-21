*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de reglare wireless a intensității E27
Începe cu kitul wireless Philips Hue de reglare a intensității luminoase și bucură-te de reglarea wireless lină a acesteia. Este gata de a fi folosit. Controlează becul cu întrerupătorul cu variator inclus sau conectează totul la consola Hue Bridge pentru a beneficia de mai multe caracteristici inteligente.
Caracteristici principale ale produsului
- White
- Compatibilitate Hue Bridge
- 1 bec E27
- Lumină albă caldă
- Cu reglarea intensității luminoase
- Întrerupător cu variator inclus
Reglează intensitatea luminilor tale inteligente
Întrerupătorul cu variator Philips Hue îți permite să reduci intensitatea sau să intensifici luminile prin control wireless.
Conectați până la 10 lumini inteligente
Cu ajutorul kitului wireless pentru reducerea intensității luminii Philips Hue pentru lumini inteligente, poți conecta până la 10 lumini pentru a le controla simultan de la un singur întrerupător cu variator.
Extinde-te la un sistem de iluminat inteligent cu Hue Bridge
Atunci când sunt conectate la Hue Bridge (*vândut separat), luminile tale inteligente devin și mai versatile. Controlează luminile de oriunde din interiorul și exteriorul locuinței, folosind doar aplicația Philips Hue. Setează temporizatoare, programe și adaugă sau elimină lumini din sistem.
Montați întrerupătorul cu variator în orice loc
Întrerupătorul cu variator Philips Hue funcționează ca un întrerupător și variator normal de perete, dar mai bun. Pe lângă montarea cu șuruburi sau banda adezivă rezistentă, puteți detașa unitatea de control magnetică pentru a o avea asupra dvs. oriunde.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
62x110