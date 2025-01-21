*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet de două becuri GU10
Extinde-ți sistemul de iluminat inteligent și bucură-te de o lumină albă caldă cu aceste 2 becuri Philips Hue White GU10 cu reducere totală a intensității. Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de controlul complet și caracteristicile iluminatului inteligent.
Caracteristici principale ale produsului
- White
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- 2 x GU10
- Lumină albă caldă
- Cu reglarea intensității luminoase
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Lăsați impresia că sunteți acasă cu luminile inteligente
Utilizați aplicația Philips Hue pentru a stabili programe de iluminare atunci când sunteți plecat. Luminile dvs. inteligente se vor aprinde la orele selectate și, uneori, cu câteva minute mai devreme sau mai târziu, pentru a mima cu adevărat prezența dvs. în casă.
Veniți acasă într-o locuință plină de lumină
Setați aplicația Philips Hue să recunoască atunci când vă apropiați de casă. Înainte să coborâți din mașină sau să intrați pe alee, luminile inteligente selectate se aprind automat.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Reglare fără instalare
Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician sau de instalație
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent
Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge pentru a beneficia de controlul inteligent complet și de toate caracteristicile. Controlează-ți luminile cu ajutorul aplicației Philips Hue, setează temporizatoare, programe, adaugă sau elimină lumini și multe altele. *Hue Bridge se vinde separat
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x57