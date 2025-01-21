Asistență
Prim-plan cu partea frontală a LIGHTSTRIPS Hue Play Gradient Lightstrip pentru PC

Hue Play Gradient Lightstrip pentru PC

Obțineți un gradient de lumină reactivă și colorată pentru configurația dvs. pentru jocuri! Atașați Hue Play gradient lightstrip la partea din spate a monitorului dvs. de 24"-27" cu ajutorul suporturilor incluse. Începeți sincronizarea cu aplicația desktop Hue Sync pentru a vedea acțiunea de pe ecran reflectată în lumină. Consolă Hue Bridge inclusă.

Caracteristici principale ale produsului

  • Pentru televizoare de 24”-27"
  • Include sursa de alimentare și suporturile
  • Îmbină armonios lumina albă și colorată
  • Hue Bridge inclus
Experiența de iluminat supremă

Obțineți un gradient perfect de lumină bogată, de înaltă calitate. Culorile de-a lungul benzii de lumină curg în mod natural una în alta, creând un efect unic.

Conceput pentru monitoare

Hue Play gradient lightstrip se montează în spatele configurației cu un singur monitor sau cu trei monitoare, îndoindu-se ușor în jurul colțurilor.

Supraîncărcați-vă iluminatul surround

Când este folosit cu alte lumini Philips Hue capabile de iluminare color, dezlănțuiți toată puterea iluminatului surround.

Ușor de instalat

Hue Play gradient lightstrip este disponibilă în trei dimensiuni pentru configurațiile cu un singur monitor și cu trei monitoare și include cleme de montare, ceea ce facilitează atașarea la spatele monitorului.

Combinați mai multe culori de lumină

Culorile curg în mod natural una în alta, amestecându-se și strălucind pe perete pentru un efect unic în spatele monitorului.

Personalizați-vă experiența

Comutați modurile, schimbați intensitatea și creați comenzi rapide în aplicație pentru o experiență personală de fiecare dată când jucați.

Specificații

    Negru

    silicon

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate