Buton inteligent
Neted și elegant, acest buton inteligent mai mare îți permite să activezi scenarii în funcție de momentul zilei sau să derulezi o selecție. Apasă lung pentru a reduce și a amplifica luminozitatea luminilor sau chiar pentru a le seta să pornească o automatizare.
Caracteristici principale ale produsului
- Controlează orice lumină Hue
- Declanșează o automatizare
- Funcționează cu baterii
- ⌀45 mm
Controlează-ți luminile sau chiar declanșează o automatizare, totul prin apăsarea Hue Smart button.
Programează Hue Smart button să seteze scenarii în funcție de ora din zi sau să parcurgă o selecție personalizată.
Apasă pe Hue Smart button pentru a porni un temporizator sau a declanșa o automatizare, cum ar fi Simulare prezență sau Mers la culcare.
Montează Hue Smart button pe perete pentru acces ușor, utilizează-l ca telecomandă sau amplasează-l pe orice suprafață magnetică.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice