17 februari 2026

Har du någonsin gått genom en professionellt anlagd trädgård eller en exklusiv resort på natten och märkt hur ljuset verkar omfamna marken och styra dina steg utan att någonsin blända dig? De eleganta, korta vertikala stolparna kallas pollarlampor.

Pollarbelysning är markmonterade armaturer som är utformade för att ge belysning på låg nivå. Till skillnad från höga gatulampor som kan skapa hårda skuggor, fokuserar pollare ljuset precis där det behövs—på marken. De fungerar både som praktiska vägvisare och estetiska inslag, och förenar säkerhet med stil i modern landskapsdesign.