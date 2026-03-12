Skapa en stämningsfull och kreativ belysning i vardagsrummet, matsalen eller hemmakontoret med Nanoleafs ikoniska hexagonformade väggpaneler och integrera dem i ditt Hue-ekosystem genom att enkelt klicka fast den medföljande Philips Hue Wall light module i en av panelerna. Integrationen gör att du kan styra och anpassa Nanoleaf-panelerna tillsammans med dina Hue-lampor direkt i Hue-appen. Skapa personliga väggdesigner med ljusen och inkludera dem i dina Hue-ljusscener och automationer för en sammanhängande upplevelse i hela rummet. Oavsett om du vill skapa rätt stämning för filmkvällen eller ge energi åt din arbetsyta får dina Nanoleaf-paneler nu ta del av hela Hue-upplevelsen.



21 hexagonformade paneler + Wall light modul

Styrning via Hue-appen och röststyrning

Styr upp till 100 paneler i Hue-appen

Inkludera Nanoleaf i dina ljusscener

Skapa en sammanhängande ljusupplevelse i hela rummet