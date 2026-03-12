Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)
Om Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)
Inkorporera dina dimbara icke-smarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem för smidig kontroll och bekvämlighet. Den trådbundna dimmerströmbrytaren ger dig kontroll över de flesta vanliga ljuskällor och lampor utöver dina befintliga Hue-lampor, i en enda sömlös upplevelse. du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du gillar – smarta! Du har kontroll över dessa via Hue-appen med röstassistenter, eller direkt från din väggbrytare. Ställ in automation enligt dina dagliga vanor och införliva ljus i scener. Den kompakta modulen monteras bakom brytaren och är nätströmsdriven – inget batteri behövs. Om du byter en Dimmer Switch måste en tryckströmbrytare användas för den här produkten. Med Hue-ekosystemet, baserat på ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, har du alltid kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket är otillgängligt.
- Gör icke-smarta lampor smarta
- Styr smarta och icke-smarta lampor
- Ställ in automatiseringar och ljusscener
- Kan användas med eller utan neutralledare
- Frigör mer med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design och finish
- Färg
- Ljusgrå
- Material
- Syntet
Miljö
- Driftsfuktighet
- 20 %<H<70 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Hue Switch medföljer
- Ja
- Mittpunkt
- Ja
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111937
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,07 kg
- Höjd
- 141 mm
- Längd
- 93 mm
- Bredd
- 45 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004296902
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103111937
Strömförbrukning
- Effekt
- 0,4
Service
- Garanti
- 5 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- Monteringsalternativ
- Vägg, Tak
Strömbrytaren
- Inställningsbara knappar
- 1
- Livslängd
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativ
- vägg
- Kablar som stöds
- Neutral trådbunden, Oneutral trådbunden
- Utgångskanal
- 1 kanal
- Typ av brytare som stöds
- Tryck, Vippbrytare
- Lampbelastning
- 5–200 W LED-bakkant (inklusive dimbart LED-don), 5–20 W LED-framkant, 20–200W halogen, Glödlampa – bakkant, 20–150W halogen, Glödlampa – framkant
- Dimmerbelastning
- Framkant, Bakkant
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 17 eller senare, Android 12.0 och senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning