A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)
Ge ditt hem ett varmt vitt ljus (2 700 K) av premiumkvalitet med vår smartaste ljuskälla hittills. Med en maximal ljusstyrka på 810 lumen och extremt låg dimmerfunktion kan du anpassa din belysning helt efter dina behov, och smidigt justera från full ljusstyrka hela vägen ned till 5 % med Hue-appen.
Produktfördelar
- Upp till 810 lumen
- Varmvitt ljus
- Låg dimring till 5 %
- Styr med användning av app eller röst
Specifikationer
Hållbarhet
Antal tändcykler
50 000
Nominell livslängd
25 000