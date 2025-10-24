Ge ditt hem ett varmt vitt ljus (2 700 K) av premiumkvalitet med vår smartaste ljuskälla hittills. Med en maximal ljusstyrka på 810 lumen och extremt låg dimmerfunktion kan du anpassa din belysning helt efter dina behov, och smidigt justera från full ljusstyrka hela vägen ned till 5 % med Hue-appen.