Närbild på framsidan av Hue White ambiance Adore spegellampa för badrum

Adore spegellampa för badrum

Den klassiska slimmade designen hos Philips Hue White Ambiance Adore spegellampa passar i all badrumsinredning. Styr ljusinställningarna med Hue Dimmer switch för att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Ställ in perfekt ljus när du ska sminka dig eller när du gör dig redo för det där speciella tillfället. Placera armaturen horisontellt över spegeln och montera två vertikalt på varje sida för den bästa atmosfären.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Dimmer switch medföljer
  • Integrerad LED-belysning
  • White
  • Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer

    Vitt

    Syntet

