Adore spegellampa för badrum
Med Philips Hue White Ambiance Adore spegellampa i ditt badrum får du ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Använd strömbrytaren med dimmer för att skapa rätt ljus för alla tillfällen.
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- Integrerad LED-belysning
- Chrome
- Smart styrning med Hue bridge*
IP44 - perfekt för badrummet
Den här Philips-badrumslampan är särskilt konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades noggrant för att garantera att den är vattenresistent. IP-klassen beskrivs av två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm och den andra mot vatten. Den här badrumslampan har IP44: den är skyddad mot vattenstänk och är den vanligaste och bäst lämpade produkten för badrumsbruk.
Läs
Använd stunden i badkaret till att läsa din favorittidning. Ställ in den perfekta vita läsbelysningen.
Få ny energi
Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo för dagen med ett kallt och vitt dagsljus som väcker både kropp och själ till liv. Perfekt när du behöver lite extra motivation i morgonduschen.
Koppla av
Låt dig uppslukas av bubblorna i badet och sjunk ned i ett mjukt och behagligt vitt ljus. Det avslappnande vita ljuset hjälper dig att koppla av på kvällen och gör att du sover bättre på natten.
Enkel och trådlös styrning med strömbrytare med dimmer
Philips Hue trådlös strömbrytare med dimmer är färdig att använda direkt så att du kan justera belysningen utan att behöva dra några kablar.
Koncentration
Tidigt på morgonen krävs det precision och koncentration. Med ett finjusterat och starkt vitt ljus klarar du enkelt av morgonrutinen, oavsett om det gäller att ge sminkningen en sista touch eller att trimma skägget.
Komplett styrning från en smart enhet med Hue Bridge
Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge och upplev systemets oändliga möjligheter.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Chrome
Material
Syntet