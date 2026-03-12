B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla
Nuvarande pris är 819,00 kr
Nuvarande pris är 819,00 kr
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Om B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla
Traditionellt möter modernt med smarta belysningsfunktioner i kronljusformad reglerbar vit lampa från Philips Hue. Välj ljus i en skala från varmvitt till kallvitt som ger rätt stämning och kompletterar din inredning. Ultralåg dimring låter dig dimma ner ljuskällan till 0,2 % av den totala ljusstyrkan till det mildaste skenet. Den senaste generationen av den här lampan i snygg design med med dubbla lager har nya och förbättrade funktioner, som dagsljus i fullspektrum för en känsla av naturligt dagsljus inomhus. Koppla av i varma sommartoner eller ladda batterierna i friska vita vintertoner. Ljuskällan är nu 40 % mer energieffektiv än sin tidigare generation och kompatibiliteten med Matter ger sömlös anslutning med andra smart hem-enheter. Få tillgång till ännu fler funktioner med Hue Bridge
- Upp till 500 lumen
- Fullspektrum dagsljus (1000-20000K)
- Dimbar till 0,2% ljusstyrka
- Realistisk kronljuseffekt
- App- och röststyrning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149862
Lampans egenskaper
- Lampans form
- Icke riktat kronljus
- Sockel
- E14
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- PC
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftsfuktighet
- 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- LED-lampor medföljer
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 195
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 135
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Stämning, Sovrum, Matrum, Funktionell, Korridor, Hemmakontor, Kontor, Barnrum, Kök, Vardagsrum
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149862
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,17 kg
- Höjd
- 175 mm
- Längd
- 55 mm
- Bredd
- 146 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004295604
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103149862
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,2 W
- Effekt
- 3,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 4
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 39 mm
- Total längd
- 117 mm
- Total bredd
- 39 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 500
- Kompatibel med dimbara Philips Hue-enheter
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Reglerbart vitt ljus
- Energiklass för medföljande ljuskälla
- D
- Sockel
- E14
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Ej tillämpligt
- UL våt/fuktig/torr plats
- Damp location, Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
Ljuskällan
- Referenskontrollinställning*
- 4 000 K: via Hue-appscen med “Cool bright”
- Diameter
- 39 mm
- Formfaktor
- Bulb
- Höjd
- 117 mm
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Ljusflöde
- Varmt till kallvitt ljus
- Effektfaktor
- 0.5
- Uppgraderbar programvara
- Ja
- Wattmotsvarighet
- 40 W
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- Röstassistenter
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Microsoft Cortana
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning