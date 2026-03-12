2-pack gradient linjär skena Philips Hue

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Detaljerad närbild av Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Angivna dimensioner för Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Angivna dimensioner för Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Innehållsförteckning för Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Förpackning av Hue White and color ambiance 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
För tillfället slut i lagret

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Om 2-pack gradient linjär skena Philips Hue

Lampor under skåp är perfekt i köket eller andra utrymmen med skåp och hyllor hemma. Med kombinerad funktion och stämningsfullt ljus för alla tillfällen. Laga mat i uppiggande dagsljus, ät i mjukvarmt sken och umgås i färgtonat ljus med livfulla väggupplysningseffekter. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Premiumljus i målad aluminium med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett tonad linjär 2-pack och utöka genom att länka ihop en serie lampor, upp till 3 meter, med totalt fem lampor. Styr dina lampor som du vill – med appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

  • Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
  • Gradienta väggupplysningseffekter
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • Styr och anpassa med Hue appen
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay