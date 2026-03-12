2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Om 2-pack gradient linjär skena Philips Hue
Lampor under skåp är perfekt i köket eller andra utrymmen med skåp och hyllor hemma. Med kombinerad funktion och stämningsfullt ljus för alla tillfällen. Laga mat i uppiggande dagsljus, ät i mjukvarmt sken och umgås i färgtonat ljus med livfulla väggupplysningseffekter. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Premiumljus i målad aluminium med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett tonad linjär 2-pack och utöka genom att länka ihop en serie lampor, upp till 3 meter, med totalt fem lampor. Styr dina lampor som du vill – med appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.
- Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
- Gradienta väggupplysningseffekter
- Precisionsfärgblandning med Chromasync™
- Gör-det-själv med enkla steg
- Styr och anpassa med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138392
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium, Pressgjuten aluminium, Polykarbonat
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Bärbar
- Nej
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 120
- Färgåtergivningsindex
- >80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 90
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Hemmakontor, Kök, Vardagsrum
- Stil
- Funktionell
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138392
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,5 kg
- Höjd
- 72 mm
- Längd
- 630 mm
- Bredd
- 146 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004346101
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 16
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 29 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 400
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- n/a
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Ljusflöde på 2 700 K
- 980
- Antal ljuskällor
- 2
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Skåp
Ljuskällan
- Formfaktor
- Yes
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning