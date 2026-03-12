Lampor under skåp är perfekt i köket eller andra utrymmen med skåp och hyllor hemma. Med kombinerad funktion och stämningsfullt ljus för alla tillfällen. Laga mat i uppiggande dagsljus, ät i mjukvarmt sken och umgås i färgtonat ljus med livfulla väggupplysningseffekter. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Premiumljus i målad aluminium med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett tonad linjär 2-pack och utöka genom att länka ihop en serie lampor, upp till 3 meter, med totalt fem lampor. Styr dina lampor som du vill – med appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K

Gradienta väggupplysningseffekter

Precisionsfärgblandning med Chromasync™

Gör-det-själv med enkla steg

Styr och anpassa med Hue appen