3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Om 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Mångsidiga spotlights som ger perfekta ljus över köksbänkar eller vilken yta som helst under skåp i hemmet. Dagsljus med fullspektrum ger en mängd olika vita ljus – från ljust kallvitt för fokusljus för matlagning och mjukvarma toner för en avkopplande middag. Ställ in spotlights i 16 miljoner färger och förvandla dina skåp till inredningsdetaljer eller skapa livlig atmosfär för allt umgänge. Chromasync-tekniken ger precision i färgmatchningen för alla lampor. Spotlights med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett 3-pack spotlights och lägg sedan till upp till tre lampor per eluttag med den medföljande ljusboxen. Styr dina lampor som du vill – med Hue-appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.
- Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
- Reglerbara vita och färgade ljus
- Precisionsfärgblandning med Chromasync™
- Gör-det-själv med enkla steg
- Styr och anpassa med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138453
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium, Pressgjuten aluminium, Polykarbonat
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
- Omgivningstemperatur
- +10 till +25 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbar höjd
- Nej
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Bärbar
- Nej
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 49
- Färgåtergivningsindex
- >80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 108
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Hemmakontor, Kök, Vardagsrum
- Stil
- Funktionell
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138453
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 1,25 kg
- Höjd
- 72 mm
- Längd
- 365 mm
- Bredd
- 232 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004346201
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,1
- Effekt
- 7,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 7,8
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 20 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 750
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- n/a
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II och III – kombinerad DI och SELV
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Ljusflöde på 2 700 K
- 720
- Antal ljuskällor
- 3
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Skåp
Ljuskällan
- Formfaktor
- Spotlight
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning