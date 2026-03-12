3-pack spotlight Philips Hue, under skåp

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Detaljerad närbild av Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
Detaljerad närbild av Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
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Innehållsförteckning för Hue White and color ambiance 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp
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Om 3-pack spotlight Philips Hue, under skåp

Mångsidiga spotlights som ger perfekta ljus över köksbänkar eller vilken yta som helst under skåp i hemmet. Dagsljus med fullspektrum ger en mängd olika vita ljus – från ljust kallvitt för fokusljus för matlagning och mjukvarma toner för en avkopplande middag. Ställ in spotlights i 16 miljoner färger och förvandla dina skåp till inredningsdetaljer eller skapa livlig atmosfär för allt umgänge. Chromasync-tekniken ger precision i färgmatchningen för alla lampor. Spotlights med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett 3-pack spotlights och lägg sedan till upp till tre lampor per eluttag med den medföljande ljusboxen. Styr dina lampor som du vill – med Hue-appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

  • Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
  • Reglerbara vita och färgade ljus
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • Styr och anpassa med Hue appen
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay