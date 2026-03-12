Mångsidiga spotlights som ger perfekta ljus över köksbänkar eller vilken yta som helst under skåp i hemmet. Dagsljus med fullspektrum ger en mängd olika vita ljus – från ljust kallvitt för fokusljus för matlagning och mjukvarma toner för en avkopplande middag. Ställ in spotlights i 16 miljoner färger och förvandla dina skåp till inredningsdetaljer eller skapa livlig atmosfär för allt umgänge. Chromasync-tekniken ger precision i färgmatchningen för alla lampor. Spotlights med enkel användarinstallation som monteras under köksskåp eller hyllor och ansluts till befintliga vägguttag. Börja med ett 3-pack spotlights och lägg sedan till upp till tre lampor per eluttag med den medföljande ljusboxen. Styr dina lampor som du vill – med Hue-appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K

Reglerbara vita och färgade ljus

Precisionsfärgblandning med Chromasync™

Gör-det-själv med enkla steg

Styr och anpassa med Hue appen