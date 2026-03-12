B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla

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Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla
I lager
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Om B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla

Traditionellt möter modernt med smarta belysningsfunktioner i kronljusformad reglerbar vit- och färgvalslampa från Philips Hue. Välj ljus i en skala från varmvitt till kallvitt och miljontals uttrycksfulla färger som ger rätt stämning och kompletterar din inredning. Ultralåg dimring låter dig dimma ner ljuskällan till 0,2 % av den totala ljusstyrkan med konsekvent färgprestanda i alla olika dimringsnivåer. Den senaste generationen av den här lampan i snygg design med med dubbla lager har nya och förbättrade funktioner, som dagsljus i fullspektrum för en känsla av naturligt dagsljus inomhus. Koppla av i varma sommartoner eller ladda batterierna i friska vita vintertoner. Chromasync säkerställer att ljuskällans 16 miljoner färger matchas exakt över flera ljuskällor utan färgavvikelser. Ljuskällan är nu 40 % mer energieffektiv än sin tidigare generation och kompatibiliteten med Matter ger sömlös anslutning med andra smart hem-enheter. Få tillgång till ännu fler funktioner med Hue Bridge

  • Upp till 500 lumen
  • Fullspektrum dagsljus (1000-20000K)
  • Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • App- och röststyrning
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