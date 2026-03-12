Förlängning gradient linjär skena Philips Hue

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Förlängning gradient linjär skena Philips Hue
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Förlängning gradient linjär skena Philips Hue
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Förlängning gradient linjär skena Philips Hue
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Om Förlängning gradient linjär skena Philips Hue

Skapa mer funktionellt och stämningsfullt ljus för olika stunder i köket eller andra utrymmen hemma. Förläng konfigurationen av en gradient linjär skena med tillbehör. Länka seriekopplade gradienta linjära skenor upp till en total längd på 3 meter med fem lampor. Skapa färgtoning och vitt ljus som lyser upp alla hörn i köket eller utrymmen där du har skåp och hyllor. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Styr dina lampor som du vill – med appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

  • Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
  • Gradienta väggupplysningseffekter
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • Styr och anpassa med Hue appen
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay