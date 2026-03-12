Skapa mer funktionellt och stämningsfullt ljus för olika stunder i köket eller andra utrymmen hemma. Förläng konfigurationen av en gradient linjär skena med tillbehör. Länka seriekopplade gradienta linjära skenor upp till en total längd på 3 meter med fem lampor. Skapa färgtoning och vitt ljus som lyser upp alla hörn i köket eller utrymmen där du har skåp och hyllor. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Styr dina lampor som du vill – med appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K

Gradienta väggupplysningseffekter

Precisionsfärgblandning med Chromasync™

Gör-det-själv med enkla steg

Styr och anpassa med Hue appen