Förlängning till spotlight Philips Hue, under skåp

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Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Förlängning till spotlight Philips Hue, under skåp
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Förlängning till spotlight Philips Hue, under skåp
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Innehållsförteckning för Hue White and color ambiance Förlängning till spotlight Philips Hue, under skåp
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Om Förlängning till spotlight Philips Hue, under skåp

Funktionellt och färgglatt stämningsjus över köksbänkskivor och andra ytor under skåp i hemmet. Förläng spotlightkonfigurationen för belysning under skåp med tillägg av upp till tre lampor i eluttaget med den medföljande ljusboxen. Nu slipper du mörka hörn i köket. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Styr dina lampor som du vill – med Hue-appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

  • Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K
  • Reglerbara vita och färgade ljus
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • Styr och anpassa med Hue appen
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
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