Funktionellt och färgglatt stämningsjus över köksbänkskivor och andra ytor under skåp i hemmet. Förläng spotlightkonfigurationen för belysning under skåp med tillägg av upp till tre lampor i eluttaget med den medföljande ljusboxen. Nu slipper du mörka hörn i köket. Dagsljus med fullspektrum ger alla nyanser av vitt ljus i utrymmet och Chromasync ger precision i färgmatchningen mellan lamporna för en sömlöst känsla. Styr dina lampor som du vill – med Hue-appen, rösten eller smarta styrsystem. Lås upp automatiseringar och mer avancerade funktioner med en Hue Bridge.

Dagsljustroget i fullspektrum 1000–20000K

Reglerbara vita och färgade ljus

Precisionsfärgblandning med Chromasync™

Gör-det-själv med enkla steg

Styr och anpassa med Hue appen