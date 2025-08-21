Enkel plug-and-play-installation

Festavia ljusslingor med globlampor drivs av ett lågspänningssystem, vilket innebär att de kan anslutas till ett befintligt eluttag med den medföljande nätadaptern. Ingen komplicerad omkoppling är nödvändig. Du kan enkelt lägga till ljusslingor i ett befintligt lågspänningssystem och integrera dessa med andra ljuskällor i din utomhusmiljö.

Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas rakt av, men du kan ansluta två ljusslingor i strömkällan med hjälp av T-kontakten som medföljer förlängningsslingan.