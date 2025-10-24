Support
Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

Sana väggbelysning

Vägglampan Sana har en sober design och en indirekt ljuseffekt som skapar den perfekta atmosfären med valfri nyans av vitt eller färgat ljus. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Aluminium

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

