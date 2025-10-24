Tvåpack E14
Sätt färg på valfritt rum med de här två smarta Candelabra-ljuskällorna, som avger varmvitt till kallvitt ljus och 16 miljoner färger. Använd Bluetooth för direkt styrning av belysningen i ett rum eller anslut till Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 1099,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vitt och färgat ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
39x117