Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.