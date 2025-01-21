*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri
Philips'in bu alüminyumlu antrasit duvar lambasıyla vintage görünümü dışarıya taşıyın. Cam difüzör ve retro tasarım, kişisel tarzınıza mükemmel şekilde uyan şık bir atmosfer yaratır.
Ürün özellikleri
- Alpenglow
- Antrasit
- Duvar apliği
IP44 - hava koşullarına dayanıklı
Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.
Klasik tarz için tercihiniz
Bu ışık, klasik dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam
Bu Philips ışığı özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve gerçek cam kullanılmıştır.
Ampul birlikte verilmez
Bu armatürün ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışını seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Antrasit
Malzeme
Metal