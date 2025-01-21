Destek
Ön tarafın yakın çekimi Dış mekan aydınlatma armatürleri Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

Philips'in bu alüminyumlu antrasit duvar lambasıyla vintage görünümü dışarıya taşıyın. Cam difüzör ve retro tasarım, kişisel tarzınıza mükemmel şekilde uyan şık bir atmosfer yaratır.

Ürün özellikleri

  • Alpenglow
  • Antrasit
  • Duvar apliği
Tüm ürün özelliklerini görüntüle
Bir ürün kılavuzu bulun
IP44 - hava koşullarına dayanıklı

IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Klasik tarz için tercihiniz

Bu ışık, klasik dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.

Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Bu Philips ışığı özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve gerçek cam kullanılmıştır.

Ampul birlikte verilmez

Bu armatürün ampulü yoktur, bu da odanıza ve kişisel zevkinize en uygun ışık çıkışını seçmenizi sağlar. Bir Philips LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

  • Renk

    Antrasit

  • Malzeme

    Metal

Dayanıklılık

Çevresel

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Bahçe alanı

Işık özellikleri

Çeşitli

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Diğer

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin