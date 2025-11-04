Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin beyni olan Hue Bridge, 50 adede kadar ışık ve aksesuar bağlamanıza ve bunları kontrol etmenize olanak sağlar. Hue Bridge'yi taktıktan sonra rutinleri, zamanlayıcıları, özel ışık sahnelerini ve daha fazlasını ayarlamak için Hue uygulamasını kullanabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- Basit kurulum
- Akıllı kontrol
- 50 adede kadar ışık ekleyin
- Sesinizle kontrol edin
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Malzeme
Sentetik