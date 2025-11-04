Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin beyni olan Hue Bridge, 50 adede kadar ışık ve aksesuar bağlamanıza ve bunları kontrol etmenize olanak sağlar. Hue Bridge'yi taktıktan sonra rutinleri, zamanlayıcıları, özel ışık sahnelerini ve daha fazlasını ayarlamak için Hue uygulamasını kullanabilirsiniz.