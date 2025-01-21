Bırakın Philips Hue sizin için evinize göz kulak olsun! Canlı ve şeffaf bir 1080p HD canlı akış elde edin, hareket algılandığında ışıkları açın veya mobil cihazınıza bir uyarı gönderin, hatta Hue uygulamasında bir dokunuşla sesli bir alarmı tetikleyin. Bu kablolu ev güvenlik kamerası, evinizin herhangi bir yerine yerleştirebilmeniz için bir masaüstü standı ile birlikte gelir.