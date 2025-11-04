Başlangıç kiti: 3 GU10 akıllı spot lamba + smart button
Philips Hue White ve renkli ortam GU10 başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya ortam rengi ekleyin. Sonsuz özellikler listesinden yararlanmak için kitle birlikte verilen Hue Bridge'e bağlayın. Uygulamayla, sesle ya da kit ile birlikte verilen Akıllı Butonlarla kontrol edin.
Ürün özellikleri
- White and color ambiance
- Hue Bridge etkin
- Beyaz ve renkli ışık
- Hue Bridge dahildir
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Akıllı düğme dahil
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
50x54