Işıkla oynayın ve 16 milyon renk arasından seçim yaparak odanızın görünümünü ve atmosferini anında değiştirin. Tek düğmeye dokunarak zahmetsizce tasarım yaratın. Sevdiğiniz bir fotoğrafı seçin ve o özel anı ışık huzmeleriyle yeniden yaşayın. Favori ışık ayarlarınızı kaydedin ve istediğiniz zaman tek bir parmak hareketiyle ayarları tekrar kullanın
TV izleme deneyiminizi tüm odaya yayın veya ışığı en sevdiğiniz müzikle senkronize ederek ritme nasıl tepki verdiğini görün. Üçüncü taraf uygulamaları indirin ve Philips Hue ile yapabileceğiniz büyüleyici şeyleri keşfedin.
Oyun deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Üçüncü taraf uygulamaları indirin ve Philips Hue ile yapabileceğiniz büyüleyici şeyleri keşfedin.
Philips Hue, istediğiniz gibi uyanmanıza yardımcı olur ve güne yenilenmiş hissederek başlamanızı sağlar. Gün doğumunu taklit ederek giderek artan ışık, çalar saatin yüksek sesiyle uyandırılmanın yerine doğal biçimde uyanmanıza yardım eder. Güne en iyi şekilde başlayın. Akşamlarıysa dinlendirici sıcak beyaz ışık yorgunluğunuzu atmanıza, rahatlamanıza ve vücudunuzu iyi bir gece uykusuna hazırlamanıza yardımcı olur.
Her an için doğru ambiyansı yaratın ve evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla dekore edin. İlkbahar esintilerini çağrıştıran canlı beyaz ışık, yaz güneşinin sıcak beyazı veya kış mevsiminin soğuk gün ışığıyla yıl boyunca farklı tarzların tadını çıkarın.
Işık, ruh halimizi ve davranışlarımızı etkiler. Philips Hue, günlük rutinlerinizi keyif aldığınız anlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Sabah kahvesini boş verin ve güne, vücudunuza ve zihninize enerji veren beyaz, parlak gün ışığıyla hazırlanın. Hassas şekilde ayarlanmış parlak beyaz ışıkla konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Ayaklarınızı uzatın ve günü sonlandırmak için ideal olan beyaz ışığın yumuşak parlaklığıyla dinlenin.
Philips Hue iOS ve Android uygulamalarıyla nerede olursanız olun ışıklarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Evden çıkarken ışıklarınızı kapatmayı unutup unutmadığınızı kontrol edin ve mesaiye kalacağınız zaman ışıklarınızı açın.
Philips hue, Philips hue uygulamasındaki program işlevini kullanarak siz evde değilken evdeymişsiniz izlenimi yaratabilir. Eve geldiğinizde ışıkların açık olması için ışıkları önceden belirlenmiş bir zamanda açılacak şekilde ayarlayın. İsterseniz odaları farklı zamanlarda aydınlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ışıkların gece kademeli olarak kapanmasını da ayarlayabilirsiniz; böylece ışıkları açık bırakıp bırakmadığınızı düşünerek endişelenmezsiniz.
Philips Hue ile ışığı sorunsuz biçimde, kablosuz olarak kısın. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Kablo kullanmanız, elektrikçi çağırmanız veya kurulum yapmanız gerekmez
Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.