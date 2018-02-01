Hue personal wireless lighting
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    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için
    Olağanüstü deneyimler için

    White and Color Ambiance

    Başlangıç seti GU10

    8718696748930
    • 3 x GU10 ampul
    • Beyaz ve renkli ışık
    • Kısma anahtarı dahildir
    • Hue Bridge dahildir
    Başlangıç seti GU10

    Philips Hue beyaz ve renkli ambiyans başlangıç kiti sayesinde herhangi bir odaya renk katın. Bu kite üç GU10 renkli akıllı ampul, Hue Bridge ve kısma anahtarı dahildir. Işıklarınızın kontrolü sizde olsun. Sonsuz akıllı özellikleri keşfedin.

    Technical Specifications

    Ampul boyutları
    • Boyutlar (GxYxD)
      50x71x50
    Çevresel
    • Çalışma nemi
      5% <H<95% (yoğuşmasız)
    • Çalışma sıcaklığı
      -10°C – 45°C
    Garanti
    • 2 yıl
      Evet
    Güç tüketimi
    • Enerji Verimliliği Etiketi
      A
    Servis
    • Garanti
      2 yıl
    Teknik spesifikasyonlar
    • Ağırlık
      102
    • Ampul teknolojisi
      LED
    Bridge
    • Frekans bandı
      2400-2483.5 MHz
    • Yükseklik
      26 mm
    • Maksimum aksesuar sayısı
      12
    • Maksimum ampul sayısı
      50
    • Güç adaptörü
      100-240 V AC / 50-60 Hz
    • Güç tüketimi
      250mA max
    Ampul
    • Renk sıcaklığı
      2000K-6500K +16 million colors
    • Çap
      50 mm
    • Enerji verimliliği etiketi
      A
    • Armatür
      GU10
    • Form faktörü
      Spot
    • Yükseklik
      70 mm
    • Giriş gerilimi
      220V-240V
    • Ömür
      25.000 h
    • Işık çıkışı
      >4000 K'de 80 CRI
    • lumen çıkışı
      4000 K'de 250 lm
    • Maks. çalışma gücü
      6,5 W
    • Maks. bekleme gücü
      0.2 W
    • Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
      50.000
    • Güç faktörü
      >0.5
    • Nominal kullanım ömrü
      25.000 h
    • Yükseltilebilir yazılım
      Evet
    • Başlatma
      Anında %100 ışık verimi
    • Watt
      6,5 W
    • Watt eşdeğeri
      25 W
    • İletişim protokolü
      Zigbee
    • Yükseltilebilir yazılım
      Hue Bridge'e bağlıyken
    Anahtar
    • Piller dahildir
      1 x CR2450
    • Frekans bandı
      2400-2483,5 MHz
    • IP değeri
      20
    • Ömür
      50.000 clicks
    • Anahtar başına maks. ışık
      hue bridge'e bağlanmamış ise 10
    • Minimum pil ömrü
      min 3 a
    • Montaj seçenekleri
      bağımsız
    • Özellikler
      Yok
    • Anahtar derinliği
      11 mm
    • Anahtar yüksekliği
      92 mm
    • Anahtarı genişliği
      35 mm
    • Duvar plakası derinliği
      14 mm
    • Duvar plakası yüksekliği
      115 mm
    • Duvar plakası genişliği
      70 mm
    • Duvar plakası dahil ağırlık
      67 g
    • Anahtar ağırlığı
      37 g
    • ZigBee Işık bağlantısı
      IEEE 802.15.4 Protocol
    Kutuda neler var?
    • Bridge
      1
    • Ethernet ağ kablosu
      1
    • hue ampuller
      3
    • hue Kısma anahtarı
      1
    • Güç adaptörü
      1
    Desteklenenler
    • HomeKit ile uyumlu
      Yes
    • IOS
      7 or later
    • Philips Hue Uygulaması
      Android 7.0 veya üzeri
    • Ses asistanları
      Amazon Alexa
    Ambalaj boyutları ve ağırlığı
    • EAN/UPC - ürün
      8718696748930
    • Net ağırlık
      0,554 kg
    • Brüt ağırlık
      0,739 kg
    • Yükseklik
      21,000 cm
    • Uzunluk
      10,100 cm
    • Genişlik
      21,000 cm
    • Malzeme numarası (12NC)
      929000261761
    Akıllı renkli ışıklarla oynayın
    Akıllı renkli ışıklarla oynayın

    Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.

    Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
    Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin

    Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.

    Medyanızı akıllı ışıklarla senkronize edin
    Medyanızı akıllı ışıklarla senkronize edin

    Hue Sync uygulaması ve Hue Bridge sayesinde, eğlence anlayışınızı yeni seviyelere taşıyabilirsiniz. Etrafınızı Philips Hue ışıklarıyla donatarak film, müzik veya oyun açın ve ardından, ışıklarınızın renkleri ve ritmi yansıtmasını izleyin.

    Sizi uyandıran ve uyumanıza yardımcı olan akıllı ışıklar
    Sizi uyandıran ve uyumanıza yardımcı olan akıllı ışıklar

    Işıklarınızı gün doğumunu taklit etmek üzere önceden ayarlanmış bir saatte yavaşça parlayacak şekilde ayarladığınızda, güne sakin ve yenilenmiş hissederek başlarsınız. Akşamlarıysa dinlendirici sıcak beyaz ışık yorgunluğunuzu atmanıza, rahatlamanıza ve vücudunuzu iyi bir gece uykusuna hazırlamanıza yardımcı olur.

    Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
    Evden uzakta akıllı ışık kontrolü

    Philips Hue uygulaması ışıklarınız üzerinde evde olmadığınızda bile tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz şekilde aydınlatıldığından emin olmak için yalnızca uygulamayı kullanarak ışıklarınızı kapatıp açabilirsiniz.

    Birlikte verilen kısma anahtarıyla kablosuz kontrol
    Birlikte verilen kısma anahtarıyla kablosuz kontrol

    Pille çalışan kısma anahtarı sayesinde, 10 adede kadar akıllı ışığı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Duvar bağlantısından çıkarılabilen ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilen anahtar, ışıklarınızı kısmanıza ve aydınlatmanıza veya önceden ayarlanmış dört ışık tarifi arasında gezinmenize olanak verir.

    Işıkları sesinizle kontrol edin
    Işıkları sesinizle kontrol edin

    Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.

    Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
    Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge

    Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.

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