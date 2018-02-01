Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Hue Sync uygulaması ve Hue Bridge sayesinde, eğlence anlayışınızı yeni seviyelere taşıyabilirsiniz. Etrafınızı Philips Hue ışıklarıyla donatarak film, müzik veya oyun açın ve ardından, ışıklarınızın renkleri ve ritmi yansıtmasını izleyin.
Işıklarınızı gün doğumunu taklit etmek üzere önceden ayarlanmış bir saatte yavaşça parlayacak şekilde ayarladığınızda, güne sakin ve yenilenmiş hissederek başlarsınız. Akşamlarıysa dinlendirici sıcak beyaz ışık yorgunluğunuzu atmanıza, rahatlamanıza ve vücudunuzu iyi bir gece uykusuna hazırlamanıza yardımcı olur.
Philips Hue uygulaması ışıklarınız üzerinde evde olmadığınızda bile tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz şekilde aydınlatıldığından emin olmak için yalnızca uygulamayı kullanarak ışıklarınızı kapatıp açabilirsiniz.
Pille çalışan kısma anahtarı sayesinde, 10 adede kadar akıllı ışığı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Duvar bağlantısından çıkarılabilen ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilen anahtar, ışıklarınızı kısmanıza ve aydınlatmanıza veya önceden ayarlanmış dört ışık tarifi arasında gezinmenize olanak verir.
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.