Akıllı renkli ışıklarla oynayın

Philips Hue sınır tanımaz: 16 milyonun üzerinde renk sayesinde evinizi kusursuz parti mekanına dönüştürebilir, bir masalı hayata geçirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yaz hissini hatırlamak üzere önceden ayarlanmış, renkli ışık sahneleri kullanın veya özel bir hatırayı yeniden yaşamak için kendi fotoğrafınızı kullanın.