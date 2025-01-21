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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Flourish tavan lambası

Flourish tavan lambası

Sıcaktan soğuğa ve renkli ışığı ayarlamanıza olanak tanıyan Flourish tavan lambası ile her durum için güçlü ışık elde edin. Bağımsız bir ışık olarak veya Hue Bridge ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışır.

Ürün özellikleri

  • White and Color Ambiance
  • Entegre LED
  • Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
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Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.

Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin

Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin

Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

White

Malzeme

Cam

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Entegre LED

Evet

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Oturma Odası ve Yatak Odası

Ev ofis ve Çalışma Odası

Tarz

Çağdaş

Tip

Tavan Lambaları

Göz Konforu

Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514343504

Net ağırlık

3,01 kg

Brüt ağırlık

4,49 kg

Yükseklik

281 mm

Uzunluk

436 mm

Genişlik

436 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003053501

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

3,010 kg

Yükseklik

14,1 cm

Uzunluk

35,9 cm

Genişlik

35,9 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

2.250 lm

Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:

175 W

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Şebeke elektriği

50-60 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

G

Ampul sayısı

1

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

32.5 W

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

I - topraklanmış

2700 K'de lümen çıkışı

1.940 lm

Işık kaynağı sayısı

1

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Dismantle Instructions

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin