*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Flourish tavan lambası
Sıcaktan soğuğa ve renkli ışığı ayarlamanıza olanak tanıyan Flourish tavan lambası ile her durum için güçlü ışık elde edin. Bağımsız bir ışık olarak veya Hue Bridge ile akıllı aydınlatma sisteminizin bir parçası olarak çalışır.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Entegre LED
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Cam
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası ve Yatak Odası
Ev ofis ve Çalışma Odası
Tarz
Çağdaş
Tip
Tavan Lambaları
Göz Konforu
Hayır
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514343504
Net ağırlık
3,01 kg
Brüt ağırlık
4,49 kg
Yükseklik
281 mm
Uzunluk
436 mm
Genişlik
436 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003053501
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
3,010 kg
Yükseklik
14,1 cm
Uzunluk
35,9 cm
Genişlik
35,9 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
2.250 lm
Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:
175 W
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
G
Ampul sayısı
1
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
32.5 W
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
I - topraklanmış
2700 K'de lümen çıkışı
1.940 lm
Işık kaynağı sayısı
1
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme